Погибшей в ДТП на Большевиков оказалась мать троих несовершеннолетних детей

Ранее ivbg.ru писал, что 11 октября 19-летний студент петербургского колледжа на скорости под 100 км/ч попытался проехать перекресток проспекта Большевиков и улицы Тельмана на красный сигнал светофора.

В результате он насмерть сбил на пешеходном переходе 36-летнююженщину, которая возвращалась из гостей вместе с мужем. У нее остались трое несовершеннолетних детей. После Юсуп влетел в Hyundai Solaris, в иномарке пострадали женщина и 11-месячный ребенок.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело. Виновнику ДТП предъявлено обвинение. Он задержан. Следствие будет ходатайствовать о его заключении под стражу.