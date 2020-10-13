Двое полицейских из Петербурга попались на взятке в 2 млн рублей в Волхове

Двое сотрудников отдела по борьбе с имущественными преступлениям ОМВД из Санкт-Петербурга – 42-летний подполковник Курочкин и 31-летний капитан Пуговкин – стали фигурантами дела о взятке в особо крупном размере в Волхове.

Полицейских задержали 12 октября около 21:00 при получении взятки в два миллиона рублей в автомобиле на Октябрьской набережной в Волхове. Взяточник действовал в рамках оперативного работы.

Деньги полицейские должны были получить от Гасымова за отказ в возбуждении уголовного дела. Ему вменялись махинации с квартирой в Приморском районе Санкт-Петербурга, на которую сейчас наложен арест.