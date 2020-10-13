В магазине Выборга изъяли партию контрафактной одежды и обуви — фото

В общей сложности было изъято 540 единиц поддельных товаров известных брендов.

Как сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, при проверке в одном из магазинов были обнаружены и изъяты из оборота 429 пар обуви известных брендов без обязательных средств идентификации. К слову, с июля в России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви. Также были изъяты 112 единиц одежды с признаками контрафактности.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Ранее мы рассказывали, что Выборгские таможенники изъяли около пяти тысяч контрафактных хлопушек.