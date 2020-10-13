Экс-глава «Сайменского канала» получил 3 года колонии за кражу 35 млн при ремонте  

Экс-руководитель ФГУ «Сайменский канал» Евгений Демидов приговорен к трем годам колонии общего режима за хищение 35 млн рублей.
По версии следствия, Демидов вместе с подельниками похитили деньги в период с августа 2013 года по ноябрь 2017 года. Средства предназначались для ремонта 22 светящих навигационных знаков в Сайменском фарватере.
Стоимость всего государственного контракта составляла 83,9 млн рублей. Работы были выполнены в меньшем и ненадлежащем объеме. Полученную «разницу» в деньгах злоумышленники присвоили.
Вам будет интересно
Прокурором области в суд предъявлен иск о взыскании ущерба с обвиняемых, по уголовному делу о хищении денежных средств, в особо...
03.04.2019 965