Экс-глава «Сайменского канала» получил 3 года колонии за кражу 35 млн при ремонте  

Автор: Сергей Агутин
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Экс-руководитель ФГУ «Сайменский канал» Евгений Демидов приговорен к трем годам колонии общего режима за хищение 35 млн рублей.

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Фото: piter-news.net

По версии следствия, Демидов вместе с подельниками похитили деньги в период с августа 2013 года по ноябрь 2017 года. Средства предназначались для ремонта 22 светящих навигационных знаков в Сайменском фарватере.

Стоимость всего государственного контракта составляла 83,9 млн рублей. Работы были выполнены в меньшем и ненадлежащем объеме. Полученную «разницу» в деньгах злоумышленники присвоили.

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03.04.2019 965
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