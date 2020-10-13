Жители Ленобласти внесли свои предложения в 47 гарантий от 47 региона

Завершилось общественное обсуждение областного закона о социальных гарантиях и законопроекта по регулированию оборота отходов.
В закон о 47 гарантиях за два с лишним месяца его обсуждения поступило свыше тысячи поправок и предложений, в законопроект по регулированию оборота отходов в адрес правительства поступило более трех десятков обращений.
Жители Ленинградской области предлагают изымать мусоровозы у нарушителей и дифференцировать ответственность в зависимости от масштабов загрязнения территорий. Часть поступивших обращений касаются более подробного описания организации раздельного сбора отходов.
В течение месяца оба законопроекта будут доработаны с учетом предложений жителей и направлены на рассмотрение в ЗакСобрание Ленобласти.
Как уже ранее писал ivbg.ru, финансовая деятельность региона на следующий год будет планироваться с учетом проекта «47 гарантий». Инициатором такого планирования выступил губернатор Ленобласти. Проекта «47 гарантий» станет основой областного закона «О социальных гарантиях жителям Ленинградской области».
В числе 47 гарантий — общественно-значимые обязательства в сферах здравоохранения, образования, социальной поддержки населения, культуры, экономики, экологии и комфортной среды.