Попавшую под машину енотовидную собаку спасли в Санкт-Петербурге

Попавшую под машину енотовидную собаку спасли во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, животное передали для дальнейшего обследования и лечения в центр помощи диким животным «Велес», сообщает городской комитет по природопользованию.
Енотовидную собаку, которая практически не двигалась, нашёл житель Фрунзенского района на Софийской улице. Он обратился в мобильную экологическую дежурную службу комитета по природопользованию. На место сразу выехали специалисты.
Отмечается, что животное сначала было направлено для осмотра в отделение Горветстанции. После получения рекомендаций ветеринаров зверя передали на дальнейшее обследование и лечение в центр помощи диким животным «Велес».
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22.09.2020 231
«Поведение зверя было совсем нетипичным для енотовидной собаки. Очень похоже, что он попал под машину на оживлённой улице, вследствие чего получил травмы. В центре он получит полноценную диагностику и надлежащий уход», — отмечают в комитете.