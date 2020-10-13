Фото: саженцы алтайского кедра высадят у стен Александро-Свирского монастыря

Деревья будут высажены 17 октября у стен Александро-Свирского монастыря в Лодейнопольском районе Ленинградской области.
Лунки для саженцев алтайского кедра подготовлены добровольцами из пожарной службы Лодейнопольского района и ПСО «Переправа».
Инициаторы акции объясняют, что «по одной из версий, далекие предки соплеменников основателя монастыря пришли в эти края с алтайских просторов, так что кедровая аллея будет живой нитью связывать это место с прародиной потомков летописной веси».
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07.10.2020 164