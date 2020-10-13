Житель Санкт-Петербурга признал вину в убийстве и расчленении коллеги, чьи останки нашли в реке

Житель Санкт-Петербурга, обвиняемый в убийстве и расчленении коллеги по работе, чьи останки нашли в реке, полностью признал вину, сообщает во вторник ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
Как сообщалось, в реке Екатерингофка 21 сентября в мешке была обнаружена часть тела человека. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве. Как сообщала пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в результате генетической экспертизы было установлено, что останки принадлежат 37-летнему мужчине, который 5 сентября ушёл на работу на завод, расположенный на проспекте Обуховской обороны, после чего пропал. Подозреваемый в его убийстве 33-летний мужчина был задержан в понедельник.
По данным следствия, обвиняемый «на почве личных неприязненных отношений» в заводском цеху ударил ножом в горло коллегу, который скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина распилил тело на части, упаковал в мешки с грузами и выкинул в Неву, информирует ГСУ. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.