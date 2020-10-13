Видео: охранники грубо вытолкали из ТРК «Галерея» посетителя без маски

Охрана применила жесткие санкции к посетителю ТРК «Галерея» в Санкт-Петербурге. Он отказался надеть медицинскую маску.

Человеку, который снимал мероприятие охраны на мобильный телефон, досталось тоже. Один из охранников выбил гаджет из рук. А самого ковид-диссидента и вывели через пожарный выход.

Ранее ivbg.ru сообщал об аналогичном случае. Тогда охранники грубо вытолкали из ТРК «Галерея» девушку без маски. По словам самой 20-летней посетительницы, после общения с охранниками ей потребовалась медицинская помощь.