Жители Соснового Бора могут бесплатно сделать прививку от гриппа в передвижном медпункте

Передвижной здравпункт в Сосновом Бору будет работать до 17 октября и расположится на парковке Дворца культуры «Строитель», напротив ТРК «Галактика».

В передвижном медпункте бесплатно привиться от гриппа сможет любой желающий. Для этого необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность. Тем, кто не имеет прописки в Сосновом Бору, нужно взять с собой паспорт, медицинский полис ОМС и СНИЛС. Бесплатную прививку можно сделать 14-16 октября с 17.00 до 19.30 и 17 октября с 10.00 до 14.00.

Ранее мы рассказывали, что на 5 октября прививки сделали почти 326 тысяч жителей Ленобласти, из них детей — 82,6 тыс. детей.