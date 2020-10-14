В Ленинградском зоопарке объявили конкурс на имя для малыша бурого капуцина

В Ленинградском зоопарке объявили конкурс на имя для бурого капуцина, который родился 29 июля у пары Рикардо и Веты.

Ранее имя для маленькой обезьянки подобрать было невозможно, потому что малыш не отходил от матери. Однако сейчас пол стал известен – это мальчик.

Для участия в конкурсе, посетители зоопарка должны до 21 октября оставить свое предложение и контакты для связи в специальном ящике у вольера. У сотрудников лишь одно пожелание, чтобы имя было созвучно с именами всех членов семьи – Рикардо, Бланки, Веты и Франчески. Победителю вручат два пригласительных билета в зверинец и сувениры.

Ранее мы писали, что теплолюбивых жителей Ленинградского зоопарка перевели в теплые помещения, а на улице остались животные, которые проведут в вольерах всю зиму.