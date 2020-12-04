Ставка по поручительствам для предпринимателей Ленобласти снижена до 0,7% годовых

Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти с начала 2020 года предоставил предпринимателям 43 поручительства на сумму 408 млн рублей, с помощью которых заемщиками было привлечено и направлено на развитие бизнеса свыше 800 млн рублей.

Одним из получателей кредитной поддержки Фонда стала компания ООО «Акваток» из Гатчинского района. Компания проектирует и производит трехвинтовые насосы для нефтеперерабатывающих, нефтехимических производств, энергетики уже более 20 лет. В этом году «Акваток» получил поручительство на сумму 24 млн рублей.

«В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки Фондом была снижена стоимость по данному виду поддержки: средняя ставка вознаграждения сократилась в два раза — с 1.4 до 0.7 % годовых по сравнению со ставкой в 2019 году», — отметили в Фонде.

Поручительство Фонда это вид обеспечения исполнения обязательств по кредиту: если у заемщика не хватает собственного залогового имущества, привлекается поручитель — Фонд, который обязуется перед банком партнером, в случае неисполнения обязательств заемщика, выполнить их полностью или частично. Отношения между банком и поручителем закрепляются договором поручительства.

Условия предоставления поручительств:



✔ максимальная сумма поручительства – 25 млн рублей – до 70% от суммы кредита;

✔ ставка – 0,75 % годовых для предпринимателей, занятых в сфере сельского хозяйства, производства и обработки (уточняйте ОКВЭД!);

✔ ставка – 1% годовых — для прочих субъектов малого и среднего предпринимательства;

✔ решение – в течение 3 рабочих дней.

Подробнее ознакомиться с условиями гарантийной поддержки можно по ссылке или по телефону 8 (812) 309-46-88. Гарантийная поддержка осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Вам будет интересно Социальным предпринимателям Ленобласти стала доступна ипотека под 2,1% годовых Для получения социальной ипотеки социальным предпринимателям необходимо быть действующим предпринимателем Ленобласти не менее 6 месяцев и иметь инвестиционный проект развития... 01.12.2020 1378

Вы предприниматель, владелец или управленец бизнеса в 47 регионе, или же только планируете им стать? Именно для Вас Фонд реализует меры поддержки бизнеса, в том числе, в условиях распространения коронавируса. Наша цель — создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области! Узнайте больше о возможностях Фонда и национального проекта «Мой бизнес» на официальном сайте.