Обвиняемый в убийстве и расчленении коллеги рабочий из Санкт-Петербурга арестован

Невский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Евгению Александрову, обвиняемому в убийстве и расчленении коллеги, чьи останки нашли в реке, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Александров был задержан, признал вину, ему предъявлено обвинение. Суд определил арест по 09.12.2020», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.

Как сообщалось, в реке Екатерингофка 21 сентября в мешке была обнаружена часть тела человека. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве. Как сообщала пресс-служба ГУ МВД россии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в результате генетической экспертизы было установлено, что останки принадлежат 37-летнему мужчине, который 5 сентября ушел на работу на завод, расположенный на проспекте Обуховской обороны, после чего пропал. Подозреваемый в его убийстве 33-летний мужчина был задержан в понедельник.

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По мнению следствия, Александров в цеху на проспекте Обуховской обороны из личных неприязненных отношений перерезал ножом горло коллеге, после чего распилил тело на части, упаковал в мешки с грузами и выкинул их в реку Неву.