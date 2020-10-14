Во Всеволожске рецидивист вылетел в кювет на угнанном автомобиле, уходя от погони ДПС

На автодороге «Свердлова – Всеволожск» мужчина за рулем Ford Focus пытался скрыться от ДПС, но вылетел в кювет и перевернулся.

Оказалось, что за рулем находился 50-летний уроженец Мурманска, ранее неоднократно судимый за разбой, угон и кражу. Кстати, автомобиль Ford Focus он угнал с Московского района Петербурга. Другие подробности устанавливаются. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.