Минздрав: четыре компании работают над производством вакцины от COVID

Четыре компании работают над производством вакцины от коронавируса в России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«В Российской Федерации идёт работа параллельно помимо зарегистрированной вакцины еще над двумя отечественными вакцинами – это компания «Вектор» и институт Чумакова. Хочу отметить, что все вакцины, которые сегодня, и зарегистрированы, и проходят регистрацию, они имеют разную технологическую платформу, будут производиться на разных производственных мощностях. Тем самым мы получим разные типы для разных категорий пациентов, соответственно, после подтверждения их клинической эффективности», — рассказал Мурашко на комитете Госдумы по охране здоровья.
Основная задача сейчас, по словам министра, – масштабирование производства.
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«В целом сегодня четыре компании активно работают над производственным циклом. Хочу отметить, что компания Генериум на своих площадях выпустила первую серию вакцины, которая сдана сейчас на государственный контроль качества», — отметил Мурашко.