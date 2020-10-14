Минздрав: четыре компании работают над производством вакцины от COVID

Четыре компании работают над производством вакцины от коронавируса в России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«В Российской Федерации идёт работа параллельно помимо зарегистрированной вакцины еще над двумя отечественными вакцинами – это компания «Вектор» и институт Чумакова. Хочу отметить, что все вакцины, которые сегодня, и зарегистрированы, и проходят регистрацию, они имеют разную технологическую платформу, будут производиться на разных производственных мощностях. Тем самым мы получим разные типы для разных категорий пациентов, соответственно, после подтверждения их клинической эффективности», — рассказал Мурашко на комитете Госдумы по охране здоровья.