Объем пустующих складов Санкт-Петербурга в III квартале стал рекордно низким

Объем вакантных помещений на рынке качественной складской недвижимости Санкт-Петербурга в третьем квартале 2020 года достиг рекордно низких значений, составив всего 1,9%, говорится в сообщении компании Colliers International.

«Это минимальное значение за последние семь лет», — отмечается в нем с добавлением, что в абсолютном выражении незанятыми остаются порядка 60,5 тысячи квадратных метров площадей.

Всего за январь-сентябрь 2020 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области были введены в эксплуатацию четыре складских объекта общей площадью 107,2 тысячи квадратных метров, что на 20% превышает показатель аналогичного периода 2019 года, добавляется в релизе.

На рынке также появляется дополнительное предложение за счёт предоставления складских площадей в субаренду. В среднем, в результате сокращения и оптимизации занимаемых площадей крупные арендаторы могут высвобождать 1-2 тысячи квадратных метров для дальнейшей сдачи в аренду, указывается в нем.

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При этом совокупный объем сделок продажи и аренды складских площадей по итогам девяти месяцев 2020 года остался на уровне прошлого года, составив 208 тысяч квадратных метров (против 211 тысяч «квадратов» годом ранее). Основными драйверами спроса стали компании, наименее пострадавшие во время коронакризиса: онлайн-ритейлеры, федеральные торговые сети, фармакологические и логистические компании, говорится в сообщении.