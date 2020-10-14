Петербуржец под видом должностного лица шантажом получил взятку от предпринимателя

Автор: Сергей Агутин
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Житель Санкт-Петербурга в сентябре 2020 года, выдавая себя за должностное лицо, шантажировал генерального директора городской судоходной компании.

В ведении потерпевшей находится теплоход, столкнувшийся с опорой моста. Свидетель происшествия представился работником эксплуатационной организации и, угрожая штрафом за аварию, получил от нее за молчание 25 тысяч рублей.

На самом деле шантажист работал инженером в проектной организации. Деньги он потребовал перевести на карту и распорядился по своему усмотрению. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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13.10.2020 113
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