Жители Выборга жалуются на разбросанный на улицах мусор

В последнее время местные жители стали все чаще замечать оставленные пакеты с мусором прямо в арках домов на Крепостной, Красноармейской и Прогонной улицах.

При это мусор стал появляться в одних и тех же местах на улицах Старого города. В местной газете «Выборг» отмечают, что год назад в этом районе ликвидировали незаконную свалку у старого кафедрального забора. И несмотря на обилие туристов, летом мусора не было. Но с наступлением осени проблема вновь вернулась.

Ранее мы рассказывали, что недобросовестный перевозчик избавился от строительного мусора в лесу в Выборгском районе.