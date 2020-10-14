Почти 40% россиян согласны работать по выходным ради повышения

Задерживаться и работать в выходные ради повышения готовы 39% россиян, об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Работа.ру».

При этом 12% согласны на переезд в другой город ради повышения. 6% опрошенных согласны проводить свое личное время с начальством, а 3% — готовы терпеть грубое к ним отношение со стороны руководства. 1% ради карьеры готов распускать слухи о коллегах и мешать их работе. 53% россиян ни на что не готовы ради повышения.

Ранее мы рассказывали, что в России число зарегистрированных безработных с начала пандемии выросло на 1,3 млн.