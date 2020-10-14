Двое в масках обокрали «Пятерочку» в Колчаново

Сигнализация в супермаркете «Пятерочка», расположенном в микрорайоне Алексино села Колчаново Волховского района, сработала 13 октября около 03:30.

На место прибыли охранники и руководство магазина. По записи камер видеонаблюдения удалось восстановить картину происшествия. Двое в масках разбили стеклянную входную дверь и проникли в павильон.

Внутри они украли ряд товаров, точный перечень которых уточняется. Злоумышленники были одеты в спортивные костюмы, на головах – капюшоны, на руках – перчатки.