Двое в масках обокрали «Пятерочку» в Колчаново

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Сигнализация в супермаркете «Пятерочка», расположенном в микрорайоне Алексино села Колчаново Волховского района, сработала 13 октября около 03:30.

На место прибыли охранники и руководство магазина. По записи камер видеонаблюдения удалось восстановить картину происшествия. Двое в масках разбили стеклянную входную дверь и проникли в павильон.

Внутри они украли ряд товаров, точный перечень которых уточняется. Злоумышленники были одеты в спортивные костюмы, на головах – капюшоны, на руках – перчатки.

Вам будет интересно
Двое в масках обокрали «Пятерочку» в Колчаново Ленинградская область, колчаново, Волховский район
В Петербурге злоумышленники украли и продали препараты для онкобольных на 100 млн рублей
Вчера, 10 октября, полицейские и сотрудники ФСБ провели 35 обысков по "делу онкологов". Группа людей подозревается в хищении препаратов для...
11.10.2020 320
Автор