Выборжцу дали 10 дней, чтобы отдать банку 320 тыс. за 16-летний Nissan Qashqai

Автор: Сергей Агутин
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Сотрудники УФССП по Ленинградской области наложили арест на Nissan Qashqai 2004 года выпуска, приобретенный в кредит жителем Выборга.

Владелец приобрел автомобиль в кредит, но перестал вносить платежи в установленный срок. Когда задолженность кредитной организации составила 320 тысяч рублей, кредиторы обратились в суд.

В установленный законом срок автомобилист долги не вернул. Если он не погасит задолженность в течение 10 дней, Nissan Qashqai продадут на публичных торгах.

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13.10.2020 153
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