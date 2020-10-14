Выборжцу дали 10 дней, чтобы отдать банку 320 тыс. за 16-летний Nissan Qashqai

Сотрудники УФССП по Ленинградской области наложили арест на Nissan Qashqai 2004 года выпуска, приобретенный в кредит жителем Выборга.

Владелец приобрел автомобиль в кредит, но перестал вносить платежи в установленный срок. Когда задолженность кредитной организации составила 320 тысяч рублей, кредиторы обратились в суд.

В установленный законом срок автомобилист долги не вернул. Если он не погасит задолженность в течение 10 дней, Nissan Qashqai продадут на публичных торгах.