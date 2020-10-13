Жителю Тосно грозит уголовное дело за долг по алиментам свыше 500 тысяч рублей

Каждый месяц 38-летний житель Тосно должен был выплачивать половину дохода троим сыновьям в возрасте девяти, трех и двух лет.

Разыскивая должника, приставы наложили арест на его машину и запретили выезд за пределы России. Когда удалось установить, что мужчина неофициально работал на одном из предприятий в Тосно, было вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату.

Если должник продолжит игнорировать выплаты, может быть возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).