Путин сообщил о регистрации второй российской вакцины от COVID-19 – третья на подходе

Как сообщает ТАСС, Владимир Путин сообщил о регистрации второй российской вакцины от COVID-19. Возможно, скоро будет зарегистрирована и третья.
Центр «Вектор» из Новосибирска зарегистрировал вторую российскую вакцину против COVID-19. Она называется «ЭпиВакКорона».
«Насколько я знаю, у нас на подходе еще третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук», – сообщил Владимир Путин.
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14.10.2020 243
Как сообщал ivbg.ru, первой российской вакциной от COVID-19 стала разработка Института им. Гамалеи Минздрава России. Она получила название «Спутник V». Сейчас вакцина проходит пострегистрационные исследования в Москве. В нем принимают участие 40 тысяч человек. Из них 25% принимают плацебо. Вместе с исследованием вакцину применяют к врачам и педагогам, входящим в группы риска.