В художественном музее Ивангорода откроется выставка о русских «лафавьерцах»

Выставка «Русский холм в лицах» в Ивангородском художественном музее приурочена к 150-летию Александра Куприна и 140-летию Саши Черного и будет действовать с 15 октября до 15 ноября 2020 года.

Экспозиция расскажет о русских «лафавьерцах» – ярких и знаменитых эмигрантах из России, регулярно посещавших пляж Ла Фавьер во Франции. Произведения запечатлели необычные превратности судьбы, тоску по Родине и радости общения с соотечественниками.

Помимо материалов, посвященных «лафавьерцам», в музее представлены и другие образцы творчества Ивана Билибина и Александры Щекатихиной-Потоцкой. Это как фотокарточки, так и воспоминания обитателей «русского холма».