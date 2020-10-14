Ленинградская область вошла в топ-3 регионов России по качеству образования

Ленинградская область заняла третье место в России по качеству образования, уступив лишь Москве и Подмосковью.
По словам председателя комитета общего и профессионального образования Сергея Тарасова, Ленобласть планомерно шла к этому результату.
«Система образования Ленинградской области доказывает свою эффективность не только в каждодневной работе, но и при оценке качества, проведенной Рособрнадзором», – сообщил Сергей Тарасов
Рособрнадзор дает оценки регионам по следующим критериям:
- качество подготовки учащихся;
- работа со школами с низкими результатами в образовании;
- работа с одаренными и талантливыми детьми;
- работа по профориентации учащихся;
- методическая и воспитательная работа;
- объективность результатов в образовании;
- эффективность деятельности руководителей образовательных организаций;
- повышение квалификации учителей.
Максимальный балл от Рособрнадзора – 321. Ленинградская область получила 304 балла. Максимальные оценки выставлены за качество подготовки учеников, эффективность работы руководителей и методическую работу.
Вам будет интересно
Выставка «Русский холм в лицах» в Ивангородском художественном музее приурочена к 150-летию Александра Куприна и 140-летию Саши Черного и будет...
14.10.2020 39