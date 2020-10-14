Ленинградская область вошла в топ-3 регионов России по качеству образования

Автор: Сергей Агутин
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Ленинградская область заняла третье место в России по качеству образования, уступив лишь Москве и Подмосковью.  

По словам председателя комитета общего и профессионального образования Сергея Тарасова, Ленобласть планомерно шла к этому результату.

«Система образования Ленинградской области доказывает свою эффективность не только в каждодневной работе, но и при оценке качества, проведенной Рособрнадзором», – сообщил Сергей Тарасов

Рособрнадзор дает оценки регионам по следующим критериям:

  • качество подготовки учащихся;
  • работа со школами с низкими результатами в образовании;
  • работа с одаренными и талантливыми детьми;
  • работа по профориентации учащихся;
  • методическая и воспитательная работа;
  • объективность результатов в образовании;
  • эффективность деятельности руководителей образовательных организаций;
  • повышение квалификации учителей.

Максимальный балл от Рособрнадзора – 321. Ленинградская область получила 304 балла. Максимальные оценки выставлены за качество подготовки учеников, эффективность работы руководителей и методическую работу.

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