В России стартовал второй этап продаж туров с кешбэком

Сегодня, 15 октября, в России стартовал второй этап программы туристического кешбэка. Вернуть часть денет за турпоездку можно будет до 5 декабря.

В этот период желающие смогут приобрести пакетный тур или проживание в отеле и получить туристический кешбэк за оплаченную поезду. Продажи осуществляются на сайте мирпутешествий.рф.

Напомним, теперь получить кешбек стало значительно проще:

максимальный размер возврата за поездку увеличен до 20 тысяч рублей;

минимальная продолжительность поездки сокращена с четырех до двух ночей;

минимальная стоимость путевки теперь не ограничена, раньше — не менее 25 тысяч рублей;

в программе теперь участвуют не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.

Обязательным условием остается оплата картой “Мир”, на которую и вернутся средства.