Полиция задержала жительницу Петербурга, заставлявшая сына искать закладки с наркотиками

По версии следствия, 40-летняя жительница Петербурга, являясь наркозависимой, привлекла 14-летнего подростка к поиску закладок с наркотиками на улицах города.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, женщину задержали еще 16 сентября, когда она вместе с сыном искала закладки. Полиция изъяла у подростка 0,5 грамма метилэфедрона, в его организме также обнаружили психоактивное вещество. Подростка поместили в детскую больницу, решается вопрос о передаче несовершеннолетнего в центр содействия семейному воспитанию.

Выяснилось, что женщину накануне задержания лишили родительских, но постановление на тот момент в силу не вступило. Против петербурженки возбуждено уголовное дело, подозреваемая находится под подпиской о невыезде.