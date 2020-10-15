С 25 октября изменится расписание электричек Петербурга и Ленобласти

Расписание электричек в Петербурге и Ленобласти изменится в связи с сезонным уменьшением пассажиропотока.

С 25 октября частично изменится расписание движения пригородных поездов на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Более подробно с расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на станциях, вокзалах и на сайте компании.

Напомним, теперь жители Ленобласти и Петербурга не смогут купить билеты на пригородные электрички в кассах без наличия защитной маски.