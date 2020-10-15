Эксперты рассказали, как снизить на 36% вероятность заражения COVID-19

Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора, одна регулярная процедура снижает на 36% вероятность заражения COVID-19.

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Речь идет о мытье рук с мылом. Эта процедура разрушает мембрану вируса. Как показывают исследование, это его деактивирует. Кроме того, мытье рук снижает вероятность острого респираторного заболевания на 20%.

Мыть руки надо до и после применения индивидуальной защиты, после возвращения с улицы, перед приготовлением и приемом пищи, после посещения общественных мест, после взаимодействия с животными и перед сном.