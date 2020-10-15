Тещу погибшего рэпера в Санкт-Петербурге подозревают в пособничестве в его убийстве

Мать обвиняемой в убийстве своего супруга рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марины Кохал задержана по подозрению в пособничестве в убийстве, сегодня ей изберут меру пресечения, сообщил адвокат Кохал Сергей Лукьянов.

«Елена Кохал задержана, ее подозревают в пособничестве в убийстве Юшко. Сегодня должны избрать меру пресечения», — сообщил Лукьянов.

Как заявляет СК, жена рэпера Марина Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, «внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений», убила своего мужа. Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа — как она предположила, от передозировки наркотиков — расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Это объяснение следствие не устроило, ей предъявили обвинение в убийстве. По данным главка СК, следователи имеют доказательства, что Кохал заранее спланировала убийство, при котором присутствовала ее мать.

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Сейчас Марина Кохал находится в СИЗО-5 на время предварительного следствия. А сын Юшко и Кохал, который до этого времени находился со своей бабушкой Еленой Кохал, в среду был доставлен в больницу для планового обследования, сообщал аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной.