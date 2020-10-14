Проходят обыски у адвоката и матери Марины Кохал, расчленившей рэпера Картрайта

Как сообщал ivbg.ru, жена расчлененного рэпера Энди Картрайта Марина Кохал задержана по подозрению в убийстве. Из статуса свидетеля она переведена в статус подозреваемой.

Об обысках у матери Марины Кохал, тещи расчлененного Энди Картрайта Елены, а также у одного из адвокатов подозреваемой стало известно 14 октября. По предварительным данным, следствие ищет недостающие органы рэпера.

Все это время сын Картрайта жил у матери Кохал Елены. Его забрала служба опеки. О местонахождения самой Елены ничего неизвестно. Она лишь успела написать адвокатам: «Меня задерживают».

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Марину Кохал – супругу украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) – задержали по подозрению в расчленении мужа. Фрагменты тела были упакованы в пять пакетов. По словам женщины, муж скончался за четыре дня до ее задержания, а тело она расчленила сама. На месте изъяты нож, разделочная доска, пластиковый таз. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России «Убийство». Следствие полагает, что Кохал вечером 29 июля неустановленным способом, но умышленно убила Юшко в квартире дома на Невском проспекте, а затем расчленила его тело для сокрытия следов преступления.