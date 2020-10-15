Отопительный сезон начался в Санкт-Петербурге после месяца периодического протапливания

Отопительный сезон начался в Санкт-Петербурге в четверг после периодического протапливания, которое осуществлялось почти месяц, сообщает городской комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

«Пятнадцатого октября в Санкт-Петербурге официально начинается отопительный сезон, теплоснабжающие организации переходят к регулярному отоплению всех городских зданий», — говорится в сообщении.

Ранее 17 сентября в Петербурге началось периодическое протапливание, когда в первоочередном порядке к отоплению подключались социальные объекты. При этом власти рекомендовали управляющим компаниям приступить к подключению жилых домов.

«До момента перехода на регулярное отопление и официальное начало отопительного сезона управляющие компании имели право и возможность подключать дома к теплоснабжению. Регулировка внутридомовых систем теплоснабжения должна осуществляться в зависимости от температуры наружного воздуха, температуры внутри помещений и пожеланий жильцов дома», — отмечает комитет по энергетике.

Вам будет интересно В более 100 домах во Всеволожске отключат отопление и горячую воду 15 октября Подача горячей воды будет ограничена в более чем 100 домов во Всеволожске 15 октября. Причины – работы по переподключению тепловой... 14.10.2020 98

Как сообщалось, предыдущий отопительный сезон 2019-2020 годов, который закончился в конце мая, из-за холодной погоды в конце весны длился 254 дня и стал самым длительным за последние 40 лет. Предыдущий рекорд в 245 дней принадлежит отопительному сезону 1979-1980 годов.