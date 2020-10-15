В Светогорске началось строительство велодорожки

Планируется, что строительство велодорожки завершится летом 2021 года.

На первом этапе будет построена велодорожка на участке вдоль Спортивной улицы и от перекрестка улиц Победы с Красноармейской до Барочной. Также на протяжении всего маршрута установят освещение, а перед пропускным пунктом «Светогорск» оборудуют площадку для отдыха. Сейчас подрядчики расчищают и подготавливают территорию для строительства.

Проект реализуется в ходе программы приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014-2020», при участии России, Финляндии и Европейского союза.

Ранее мы рассказывали, что в Выборге в 2021-2022 годах планируют начать строительство сети велодорожек.