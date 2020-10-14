В Выборге планируют построить сеть велодорожек

Строительство велодорожек должно начаться в 2021-2022 годах.

В Выборге прошло очередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения, на котором обсудили вопросы покрытия велодорожек, установка освещения по пути веломаршрута, расположение парковок, указателей, знаков и схем.

Напомним, что велодорожка должна быть проложена от Батарейной горы, через Садовую улицу, Ленинградский проспект, Ж/Д вокзал, набережную 40-летия ВЛКСМ, Крепостной мост к имеющейся дорожке на Смоляном мысу.

Ранее мы рассказывали, что Гатчина получит более 20 млн рублей на создание веломаршрутов.