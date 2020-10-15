Ветеринарную клинику за 7,6 млн рублей открыли во Всеволожском районе

Новый ветеринарный участок, построенный за счет внебюджетного фонда от приносящей доход ветеринарной деятельности, открылся на территории крупного садоводческого массива «Дунай».
В зоне обслуживания нового участка госветслужбы расположены 35 частных конюшен, сельскохозяйственные предприятия, десятки личных подсобных и фермерских хозяйств. Кроме этого, летом в «Дунай» привозят более 4 тысяч кошек и собак.
Напомним, что в прошлом году в Ленобласти были открыты ветеринарные станции в Кингисеппе, Новоселье и Всеволожском районе. В систему государственной ветпомощи входят ветеринарные станции, клиники и аптеки, работает около 1000 ветеринарных специалистов. В этом году была реконструирована ветстанция в Ломоносовском районе. Начато строительство ветеринарной лечебницы в городе Сосновый Бор и реконструкция Рощинской ветлечебницы в Выборгском районе.