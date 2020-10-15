Ветеринарную клинику за 7,6 млн рублей открыли во Всеволожском районе

Новый ветеринарный участок, построенный за счет внебюджетного фонда от приносящей доход ветеринарной деятельности, открылся на территории крупного садоводческого массива «Дунай».

«Главная задача ветслужбы — защита населения от болезней, общих для человека и животных, и управление ветеринарии Ленинградской области с этим успешно справляется. Модернизация ветеринарного хозяйства региона, реконструкция действующих и строительство новых объектов ветпомощи помогут повысить эффективность защиты и уровень эпизоотической безопасности», — отметил ИО зампредседателя правительства Ленобласти — председатель комитета по АПУ Олег Малащенко.

В зоне обслуживания нового участка госветслужбы расположены 35 частных конюшен, сельскохозяйственные предприятия, десятки личных подсобных и фермерских хозяйств. Кроме этого, летом в «Дунай» привозят более 4 тысяч кошек и собак.

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Напомним, что в прошлом году в Ленобласти были открыты ветеринарные станции в Кингисеппе, Новоселье и Всеволожском районе. В систему государственной ветпомощи входят ветеринарные станции, клиники и аптеки, работает около 1000 ветеринарных специалистов. В этом году была реконструирована ветстанция в Ломоносовском районе. Начато строительство ветеринарной лечебницы в городе Сосновый Бор и реконструкция Рощинской ветлечебницы в Выборгском районе.