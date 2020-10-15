Общепит и торговлю обязали провести вакцинацию 75% сотрудников в Санкт-Петербурге

Власти Санкт-Петербурга обязали компании общепита и торговли обеспечить вакцинацию 75% своих сотрудников от гриппа и ОРВИ и отчитаться об этом в Смольный.

Вам будет интересно Путин сообщил о регистрации второй российской вакцины от COVID-19 – третья на подходе Как сообщает ТАСС, Владимир Путин сообщил о регистрации второй российской вакцины от COVID-19. Возможно, скоро будет зарегистрирована и третья. Центр... 14.10.2020 114

Отчитаться о вакцинации необходимо с 21 октября по 7 декабря 2020 года. В уведомлении от замглавы комитета по промышленной политике и торговле Александра Ситова о штрафах при срыве сроков или отказе от прививки не говорится.

Всего в Санкт-Петербурге за месяц прививки от гриппа и ОРВИ получили более 1,3 млн человек. Эта процедура является добровольной в России. Однако при отказе от прививки могут отстранить от работы врачей и учителей.