Ветеринаров Ленобласти поощрили за участие в борьбе против COVID-19

Сегодня, 15 октября, 102 специалиста госветслужбы получили памятные медали Управления ветеринарии, 73 человека удостоены благодарностей Министерства сельского хозяйства РФ, губернатора Ленобласти, областного ЗакСобрания, комитета по АПК региона.

Ветеринарные службы Ленобласти помогают в борьбе с COVID-19 с 30 марта. Тогда ветеринары без отрыва от основной деятельности, обработали 46 097 объектов в Ленинградской области общей площадью 6,762,591 кв. м.

За две недели, прошедшие с момента возобновления массовой дезинфекции общественных пространств, государственной ветеринарной службой уже обработано 1 275 объектов общей площадью 230 487 кв. м.

Также сегодня, 15 октября, Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 99 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 9 544. Выздоровели — 5 456. По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 38,7 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 1 млн случаев. Выздоровевшими считаются свыше 29,1 млн человек из общего числа заразившихся. Об это сообщает университет Джонса Хопкинса.