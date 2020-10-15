Житель Гатчины избил охранника супермаркета в Петербурге

В полицию Красносельского района Санкт-Петербурга 10-го октября обратился 48-летний охранник супермаркета, расположенного на Стрельнинском шоссе. Его избил неизвестный.

Личность агрессора была установлена – им оказался 30-летний житель Гатчины. Подозреваемого задержали. Установлено, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

По факту нападения на охранника возбуждено уголовное дело. Жителю Гатчины вменяют хулиганство.