Кабмин выделит 35,6 млрд рублей на выплаты пособий по безработице

Автор: Гузель Галимова
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Российское правительство выделит Роструду из резервного фонда 35,6 млрд рублей для выплат пособий по безработице до конца текущего года, сообщает ТАСС.

Отмечается, что сейчас на соцвыплаты безработным в федеральном бюджете предусмотрено 165,7 млрд рублей. По данным на 12 октября, 92% этих выплат уже израсходовано, остаток составляет 12,9 млрд руб. Кроме того, в 82 регионах израсходовано более 80% средств на пособия по безработице, из них в 69 регионах – более 90% средств, в 15 субъектах – более 95%.

В некоторых субъектах образовалась задолженность по выплатам безработным, это связано с тем, что из-за большого потока обращений работники центров занятости населения не успевали вовремя обрабатывать информацию, отсутствовало финансирование, сообщил Минтруд.

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12.10.2020 189

Добавляется, что в октябре еще продолжается выплата установленных в связи с пандемией коронавируса повышенных пособий по безработице за сентябрь 2020 года.

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