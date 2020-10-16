Кабмин выделит 35,6 млрд рублей на выплаты пособий по безработице

Российское правительство выделит Роструду из резервного фонда 35,6 млрд рублей для выплат пособий по безработице до конца текущего года, сообщает ТАСС.

Отмечается, что сейчас на соцвыплаты безработным в федеральном бюджете предусмотрено 165,7 млрд рублей. По данным на 12 октября, 92% этих выплат уже израсходовано, остаток составляет 12,9 млрд руб. Кроме того, в 82 регионах израсходовано более 80% средств на пособия по безработице, из них в 69 регионах – более 90% средств, в 15 субъектах – более 95%.

В некоторых субъектах образовалась задолженность по выплатам безработным, это связано с тем, что из-за большого потока обращений работники центров занятости населения не успевали вовремя обрабатывать информацию, отсутствовало финансирование, сообщил Минтруд.

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Добавляется, что в октябре еще продолжается выплата установленных в связи с пандемией коронавируса повышенных пособий по безработице за сентябрь 2020 года.