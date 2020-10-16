В Кингисеппе и Тосно пройдут вебинары о социальном предпринимательстве

Для жителей Кингисеппа и Тосно 29 и 30 октября состоятся бесплатные вебинары о социальном предпринимательстве. Они уже охватили пять районов Ленобласти.

Организует онлайн-мероприятия Центр инноваций социальной сферы Ленинградской области. Участие могут принять все желающие, кому интересно социальное предпринимательство. Участники получат ответы от экспертов и спикеров в том числе на следующие вопросы:

каковы направления, проекты социального предпринимательства и в чём интерес для бизнеса;

какую финансовую помощь предлагают инфраструктуры поддержки предпринимательства начинающим бизнесменам, попавшим в трудную жизненную ситуацию;

как государство поддержит предприятия, которые трудоустраивают людей с ограниченными возможностями;

как организовать производство товаров или оказание услуг для социально незащищенных граждан;

Особое внимание будет уделено нефинансовым мерам поддержки: обучение, бизнес-планирование и бизнес-продвижение. Участникам предоставят возможность записаться на индивидуальную консультацию.

Состоявшиеся предприниматели расскажут о том, как они, решая личную проблему, проявили инициативу и создали успешный бизнес-проект при поддержке государства.

Для участия в вебинаре приглашаются:

действующие предприниматели;

многодетные или одинокие родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, том числе родители детей-инвалидов;

пенсионеры и граждане предпенсионного возраста;

инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья;

выпускники детских домов;

малоимущие граждане.

Записаться можно на сайте мероприятия. Начало в 10:00.