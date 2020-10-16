В 2021 году 31 декабря официально объявили выходным днем

В следующем 2021 году 31 декабря у россиян будет официальным выходным днем, российское правительство подписало соответствующее постановление.

В документе говорится, что поскольку 2 и 3 сентября приходятся на субботу и воскресенье, то их перенесли на 5 ноября и 31 декабря. Таким образом, в 2021 году россияне будут отдыхать следующие дни:

с 1 по 10 января;

с 21 по 23 февраля;

с 6 по 8 марта;

с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;

12 по 14 июня;

4 по 7 ноября;

31 декабря.

Ранее мы рассказывали, что россияне предпочитают встречать Новый год в России, Таиланде и Чехии.