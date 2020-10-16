В 2021 году 31 декабря официально объявили выходным днем

В следующем 2021 году 31 декабря у россиян будет официальным выходным днем, российское правительство подписало соответствующее постановление.
В документе говорится, что поскольку 2 и 3 сентября приходятся на субботу и воскресенье, то их перенесли на 5 ноября и 31 декабря. Таким образом, в 2021 году россияне будут отдыхать следующие дни:
- с 1 по 10 января;
- с 21 по 23 февраля;
- с 6 по 8 марта;
- с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;
- 12 по 14 июня;
- 4 по 7 ноября;
- 31 декабря.
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