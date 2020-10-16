Петербуржец получил 8,5 лет тюрьмы за ограбление ювелирного в Сосновом Бору

Ограбление ювелирного магазина на Липовом проезде в Сосновом Бору произошло еще в феврале этого года.

Мужчина, угрожая ножом, уложил сотрудницу магазина на пол, после чего забрал ювелирные украшения на сумму более 1,8 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый в ходе следствия полностью признал свою вину. Решением суда грабителя приговорили к 8,5 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Похищенные ювелирные украшения вернули владельцу магазина.

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