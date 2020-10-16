Бокситогорский район получит более 44 млн рублей на благоустройство общественных территорий

В 2021 году Бокситогорский район из федерального и областного бюджета получит 44 млн рублей на благоустройство общественных территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Планируется, что на эти средства будут благоустроены четыре общественных территорий:
В Бокситогорске, Аллея Славы на ул. Павлова.
В Пикалево, общественная территория «Площадь Комсомола.
В деревне Бор, территория у Дома культуры и торгового центра.
В деревне Большой Двор, общественная территория, прилегающая к спортивной площадке.
В муниципалитетах уже приступили к подготовке документов для реализации проектов. Планируется, что все строительные работы будут завершены до сентября 2021 года.