Бокситогорский район получит более 44 млн рублей на благоустройство общественных территорий

В 2021 году Бокситогорский район из федерального и областного бюджета получит 44 млн рублей на благоустройство общественных территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Планируется, что на эти средства будут благоустроены четыре общественных территорий:

В Бокситогорске, Аллея Славы на ул. Павлова.

В Пикалево, общественная территория «Площадь Комсомола.

В деревне Бор, территория у Дома культуры и торгового центра.

В деревне Большой Двор, общественная территория, прилегающая к спортивной площадке.

В муниципалитетах уже приступили к подготовке документов для реализации проектов. Планируется, что все строительные работы будут завершены до сентября 2021 года.