Отопительный сезон начался во всех районах Ленобласти

В Ленинградской области в текущем году в 115 многоквартирных домах подрядчик Фонда капремонта МКД обновили сети теплоснабжения.

В результате был полностью выполнен объем работ, запланированный на 2020 год. Тепло подано во все квартиры, на нескольких объектах завершаются пусконаладочные работы.

Последние работы прошли в Гатчине, Киришах и Сосновом Бору. Отопительный сезон начался во всех районах Ленинградской области, сообщает пресс-служба администрации региона.

По вопросам теплоснабжения жители могут обратиться в свою управляющую компанию, в комитет государственного жилищного надзора и контроля по телефону 8 (812) 539-51-73 с 9 до 17 часов или в дежурно-диспетчерскую службу по ТЭК и ЖКХ Ленинградской области по телефону 8 (812) 308-00-11 — она работает круглосуточно.

Ранее ivbg.ru писал, что предстоящая зима в Петербурге, скорее всего, будет довольно теплой и малоснежной. Зима 2021-2022 годов вряд ли окажется такой же теплой как две предыдущих. Три аномалии подряд бывают крайне редко.