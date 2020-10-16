Дома культуры строят в Пениках и Новом Девяткино

В Пениках Ломоносовского района и Новом Девяткино Всеволожского района строят новые Дома культуры. Завершены работы по устройству фундаментов, сдача запланирована на 2021 год.

В Пениках зрительный зал оборудуют эстрадой, гримерной и костюмерной. Вместимость зала составил 200 человек. Предусмотрен зал общей физической подготовки, где будут проводиться групповые занятия для взрослых и детей. Также к залу примыкают инвентарные и тренерские комнаты, раздевалки с душевыми. Будут выделены кабинеты для музыкальных занятий, театрального кружка, робототехники, хореографии. Там же разместится библиотека.

Объект в Новом Девяткино предусматривает строительство школы раннего развития, студии для занятий хора и оркестра, зала общей физической подготовки, студии рисования и дизайна, конференц-зала на 100 человек, зала для хореографии и кафе. Вместимость зрительного зала составит 600 человек.

На сегодняшний день в малых населенных пунктах Ленинградской области строят и проектируют 14 Домов культуры на общую сумму 3,4 млрд рублей.

Ранее ivbg.ru писал, что в художественном музее Ивангорода откроется выставка о русских «лафавьерцах». Экспозиция расскажет о ярких и знаменитых эмигрантах из России, регулярно посещавших пляж Ла Фавьер во Франции.