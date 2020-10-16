Лжесотрудник банка оформил кредит на 69-летнюю учительницу из Коммунара

В полицию Гатчинского района 15 октября около 16:30 обратилась 69-летняя учительница из Коммунара.

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Ей на мобильный телефон позвонил мужчина, представившийся сотрудником «Сбербанка». Он сообщил, что со счета женщины злоумышленники пытаются снять деньги. Чтобы защитить накопления, необходимо перевести их на якобы «безопасный» счет.

Пострадавшая поверила мошеннику, продиктовала номер карты и код из sms-сообщения. После этого на ее имя был оформлен кредит на сумму около 19 тысяч рублей.