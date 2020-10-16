С начала года в Ленобласти произошло более 700 дачных краж

Полицейским удалось раскрыть каждую шестую дачную кражу в Ленобласти.

Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, с начала 2020 года в регионе было совершенно 727 краж из дачных домов. Это на 179 преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что большинство краж приходится на зимний период. В основном их совершают люди, ведущие асоциальный образ жизни, связанный с употреблением алкоголя или наркотиков.

Ранее мы рассказывали, что трое воров два месяца обворовывали дачи под Приозерском. Ущерб признан значительным.