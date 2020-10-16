Ленинградскому онкодиспансеру будет присвоено имя выдающегося хирурга Ласло Романа

Теперь Ленинградский областной клинический онкодиспансер будет носить имя заслуженного врача России Ласло Романа. До конца года учреждение переименуют.

Почетный гражданин Ленобласти Ласло Роман долгие годы возглавлял Ленинградский онкодиспансер и всю свою жизнь посвятил хирургии. Он был удостоен почетных званий «Отличник здравоохранения» и «Заслуженный врач Российской Федерации». Ласло Дюлович умер 26 февраля 2020 года от тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 75 лет.

Решение о переименовании медучреждения было принято комиссией по вопросам об увековечивании памяти выдающихся личностей Ленобласти.