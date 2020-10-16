Инспекторов ГИБДД в Сланцах заподозрили в подлоге

В среду, 14 октября, межрайонный отдел СК Ленобласти по Кингисеппскому району возбудил уголовное дело по статье за служебный подлог в отношении двоих экс-инспекторов ГИБДД из Сланцев.

Речь идет о 28-летнем Алексее и 22-летнем Станиславе, которых уволили неделю назад. Известно, что вечером 20 апреля у гаражей на улице Садовой в Сланцах они оформили административные протоколы за нарушение ПДД пешеходом в отношении 34-летнего Павла и 37-летнего Максима. Выяснилось, что на самом деле никаких нарушений не было, передает 47news.

Ранее ivbg.ru писал, что экс-полицейских задержали за покровительство врезчикам в нефтепроводы во Всеволожском районе. Речь идет о подполковнике Александре А. Указанную должность он занимал летом текущего года. Также полицейские посетили жилье майора Андрея Г.