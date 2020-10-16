Гражданку России пытались отравить в ресторане на Кубе

Как сообщает ТАСС, в Гаване в ресторане «Наздоровье» 53-летнюю гражданку России пытались отравить.

Вам будет интересно Евросоюз не открыл границы для России Как сообщают РИА «Новости», Европейский союз оставил без изменений список стран, с которыми разрешено открытие границ. Список пересматривается каждые две недели.... 15.10.2020 123

Женщине подмешали в масло черного тмина мышьяк, кадмий и свинец. Россиянка выжила, но у нее развилось онкологическое заболевание. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что председатель правительства Михаил Мишустин утвердил возобновление авиасообщения с Сербией, Кубой и Японией.